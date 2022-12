Carlos trafił do Rakowa na zasadzie transferu definitywnego. Co prawda jego kontrakt z Pogonią obowiązywał do zakończenia trwającego sezonu, ale klub z Częstochowy zdecydował, że chce mieć piłkarza u siebie już teraz, by mógł on pomóc w głównym celu - zdobyciu mistrzostwa Polski.