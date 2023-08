Raków pożegna się ze swoją gwiazdą? Może odejść, jeśli klub nie awansuje do Ligi Mistrzów

Są kluby europejskie, które rozpatrują Kovacevica. Rok temu słyszałem, że pytała o niego właśnie Kopenhaga , ale wtedy Duńczycy spodziewali się, że kupią go za góra 2 miliony euro. To było nierealne. Obecna realna cena Kovacevica według dobrze zorientowanych źródeł to 7 milionów euro. Pytają o niego Hiszpanie, Włosi. To są bardzo konkretne kierunki, a słyszałem też o zapytaniu z Bundesligi. Nie wiem jednak, czy Vladan odszedłby, gdyby udało się sprawić niespodziankę i awansować do LM. Nie ma lepszego okna wystawowego dla piłkarza

~ powiedział w przedmeczowym studiu TVP Sport dziennikarz WP Piotr Koźmiński.