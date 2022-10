Raków nie ma litości! Pokonał mistrza, autostrada do historycznego tytułu!

Gdy piłkarze Lecha Poznań zaczęli gierkę podczas rozgrzewki, trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun uważnie im się przyglądał. Szkoleniowiec mistrza Polski John van den Brom, a właściwie zastępujący go w tym spotkaniu Denny Landzaat, zaprezentował bowiem stałe ustawienie z czwórką obrońców, ale w składzie nie było Joela Pereiry i Pedra Rebocho. Byli za to Ľubomír Šatka na prawej obronie i Alan Czerwiński - na lewej. Niby nic niezwykłego, ale jak się okazało - trener Lecha miał plan na to spotkanie i chyba trochę zaskoczył zespół z Częstochowy.

Reklama

Zaskakujący ruch Lecha Poznań. Zaskoczyli czym Raków?

Šatka był bowiem trzecim środkowym obrońcą, a Czerwiński - lewym wahadłowym. Lech skopiował więc ustawienie Rakowa, który gra w takim systemie od kilku lat. "Kolejorz" zaś trójkę obrońców i wahadłowych wystawił po raz ostatni półtora roku temu, gdy przed przyjściem Macieja Skorży drużynę w spotkaniu z Legią Warszawa tymczasowo prowadził Janusz Góra. To było duże ryzyko, ale widocznie mistrz Polski, który ostatnio z Rakowem regularnie przegrywał, uznał, że ta koncepcja będzie najlepsza.

Raków rzeczywiście był początkowo zespołem bardziej aktywnym w ofensywie, choć jego pressing nie robił Lechowi takich problemów jak w poprzednich starciach. Dwukrotnie głową uderzał obok bramki Vladislavs Gutkovskis, ale to Lech stworzył najlepszą okazję przed przerwą. W 24. minucie Mikael Ishak znalazł się sam przed Vladanem Kovaceviciem i ten pojedynek przegrał! Chwilę później celnym uderzeniem po drugiej stronie boiska odpowiedział Bartosz Nowak, ale Filip Bednarek złapał piłkę. Remis po 45 minutach był jednak wynikiem w miarę sprawiedliwym.

Zdjęcie W hicie Ekstraklasy było sporo walki - na zdjęciu Vladislavs Gutkovskis i Filip Szymczak / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wysoki pressing częstochowian znów dał efekt - gol zaraz po przerwie!

Jeśli Lech nieco zaskoczył Raków w pierwszej połowie swoim ustawieniem, to w drugiej części lider Ekstraklasy już wiedział, jak powinien grać. Podopieczni Papszuna od początku ruszyli do wysokiego pressingu i już w 48. minucie przyniósł on efekt. Gutkovskis zdołał wybić piłkę spod nóg Filipa Szymczaka, Nowak zagrał w lewo do Patryka Kuna, a ten w sytuacji sam na sam kopnął nad Bednarkiem. Raków więc po raz czwarty w tym roku strzelił gola Lechowi jako pierwszy, a po raz trzeci - w Poznaniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol: Trenerski Młyn w PKO Ekstraklasie i Fortuna 1 Lidze. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Lech odpowiedział pięknym strzałem Skórasia

Ta bramka uspokoiła zespół z Częstochowy, który kontrolował to, co działo się na boisku. Lech próbował atakować, ale widać było w jego grze nerwowości. Szczególnie w poczynaniach Szymczaka, który przecież wcześniej bardzo dobrze radził sobie na boisku, a teraz przyczynił się do straty gola. Do tego Zoran Arsenić znakomicie wyłączył z gry asa echa Mikaela Ishaka. Niewiele wskazywało na to, że Lech będzie w stanie znaleźć sposób na przełamanie świetnie ustawionej defensywy Rakowa.

Zdjęcie Radość Michała Skórasia i Radosława Murawskiego po bramce dla "Kolejorza" / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W końcu jednak mistrz Polski tego dokonał - i to w sytuacji zaskakującej, po rzucie wolnym. Dośrodkowanie Czerwińskiego goście wybili poza pole karne, tam piłkę przejął Michał Skóraś. Reprezentant Polski, choć był z tyłu chwytany za rękę przez Mateusza Wdowiaka, zdołał uderzyć z 18 metrów - potężnie, ale przy bliższym słupku. Kovacević rzucić się chwilę za późno, nie sięgnął piłki, choć leciała ona na dobrej dla niego wysokości.

Końcówka meczu dla Rakowa - dwa gole, jeden uznany

Wyrównujący gol dodał Lechowi animuszu, poznaniacy odważniej zaatakowali, Raków liczył zaś na przechwyty i kontry. I goście taką szansę dostali w 80. minucie, po szarży lewym skrzydłem Iviego Lopeza. Hiszpan dośrodkował, w polu karnym Lecha doszło do kilku bilardowych odbić, aż wreszcie przed świetną szansą stanął Kun. Wahadłowy Rakowa przelobował Bednarka, ale trafił piłką w poprzeczkę. Jeszcze lepszą szansę miał dobijający z 9 metrów Fabian Piasecki - większa część bramki była pusta, a on uderzył wysoko nad poprzeczką.

Raków był już wyraźnie lepszy, dużo wniosły zmiany Papszuna, w przeciwieństwie do tych w Lechu. W 88. minucie Fran Tudor cieszył się z drugiego gola. Po dośrodkowaniu - znów! - z lewego skrzydła, piłka przeleciała nad Fabianem Piaseckim i jego wystawioną do góry ręką, po czym spadła na nogę Chorwata, a ten skierował futbolówkę do siatki. Lechici protestowali, że Piasecki zagrał piłkę ręką, sędziowie VAR z Szymonem Marciniakiem, a później sam Paweł Raczkowski analizowali tę sytuację dobre trzy minuty. Aż w końcu gola arbiter anulował. Na stadionie w Poznaniu zapanowała ogromna radość, ale na krótko. Bo Raków jednak dopiął swego!

Zdjęcie To uderzenie Fabiana Piaseckiego zapewniło Rakowowi zwycięstwo / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W 93. minucie z rzutu wolnego dośrodkował Lopez, a obrońcy Lecha zupełnie pogubili się w kryciu strefowym na bliższym słupku. Osamotniony Anonio Milić miał obok siebie bardzo wysokiego Tomáša Petráška i wysokiego Piaseckiego. I ten drugi wpakował piłkę z bliska do siatki. W taki sposób Raków otworzył sobie bramy do mistrzostwa Polski.

Lech Poznań - Raków Częstochowa 1-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Patryk Kun 48., 1-1 Michał Skóraś 67., 1-2 Fabian Piasecki 90. +3

Lech: Bednarek - Dagerstål (90. Kwekweskiri), Šatka Ż, Milić - Czerwiński (68. Velde), Karlström, Murawski Ż, Skóraś - Sousa (68. Marchwiński Ż), Szymczak Ż, Ishak Ż (90. Sobiech Ż).

Raków: Kovacević Ż - Tudor Ż, Arsenić Ż, Svarnas - Sorescu (81. Lederman), Papanikolau (67. Berggren), Koczerhin (81. Petrášek), Kun - Nowak (64. Wdowiak Ż), Gutkovskis (64. Piasecki), Ivi Lopez.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Widzów 22817.