Raków – Aris: Rajd Tudora dał prowadzenie

Raków Częstochowa: Fabian Piasecki podwyższył na 2:0

Prowadzenie mogło cieszyć Szwargę i jego podopiecznych, ale styl gry - niekoniecznie. Od Rakowa należało oczekiwać więcej. W drugiej połowie wyglądało na to, że więcej od samych siebie oczekiwali również piłkarze mistrzów Polski, którzy podkręcili tempo. Przycisnęli przyjezdnych i szybko zostali za to nagrodzeni. W 63. minucie zwiększyli bowiem swoje prowadzenie do 2 bramek. W polu karnym faulowany był Marcin Cebula, a do wykonania jedenastki podszedł Fabian Piasecki. Napastnik Rakowa nie pomylił się i świętował trafienie.