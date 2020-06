Raków Częstochowa otrzymał licencję na występy w Ekstraklasie w sezonie 2020/21, choć stadion klubu wciąż nie spełnia niezbędnych wymagań, a prace modernizacyjne jeszcze nie ruszyły. Głos w tej sprawie zabrał na łamach Interii Zbigniew Boniek.

Piłkarze beniaminka mecze domowe rozgrywają w tym sezonie w Bełchatowie. Obiekt w Częstochowie nie spełnia bowiem warunków licencyjnych.

W najbliższym czasie sytuacja ta nie ulegnie zmianie, lecz mimo to Raków otrzymał licencję na przyszły sezon. Podopieczni Marka Papszuna mogą rozgrywać spotkania domowe poza Częstochową, lecz będzie to miało swoją cenę.



Jak czytamy w komunikacie Komisji Licencyjnej, Raków został zobowiązany do zapłaty 30 tys. zł za każdy mecz rozegrany w rundzie wiosennej w roli gospodarza na innym obiekcie, niż tym znajdującym się przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Prace na stadionie jeszcze nie ruszyły. Przetarg na jego modernizację był już rozstrzygnięty, ale pod koniec maja Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie jednej z przegranych stron przetargu. Decyzja ta zapadła ze znacznym opóźnieniem, ze względu na pandemię koronawirusa.