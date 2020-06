Po słabej pierwszej i emocjonującej drugiej połowie, Raków Częstochowa pokonał Zagłębie 2-1. Dzięki wygranej beniaminek przeskoczył lubinian w tabeli.

Dla obu zespołów było to smutne pożegnanie z sezonem zasadniczym. Zarówno w Częstochowie, jak i w Lubinie mieli nadzieję, że uda się wślizgnąć do grupy mistrzowskiej, tymczasem przed ostatnią kolejką obie drużyny miały już cztery punkty straty do ósmej w tabeli Lechii Gdańsk.

Choć marne to pocieszenie, to w niedzielny wieczór Raków i Zagłębie mogły zrobić krok do wygrania rywalizacji w grupie słabszej.

Pierwszy groźnie zaatakował Raków. Gospodarze wpadli w pole karne Zagłębia, a tam piłkę ręką dotknął Lubomir Guldan. Sędzia Tomasz Frankowski w pierwszej chwili podyktował rzut karny, ale po konsultacji z liniowym zmienił decyzję.

Na dobrą akcję gości trzeba było czekać kwadrans. Dwójkową wymianę Damjan Bohar - Sasza Żivec wykończył ten pierwszy, ale nieczysto trafił w piłkę, a poprawka Dejana Drazicia była bardzo niecelna.

Później okazję miał Felicio Brown Forbes, ale głową uderzył niecelnie. Napastnik Rakowa chwilę później miał kolejną dobrą sytuację, ale z kilku metrów przestrzelił! W 31. minucie próbował odgryźć się Bartosz Kopacz, ale z jego strzałem Jakub Szumski nie miał żadnych problemów.