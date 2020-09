W ostatnim meczu 3. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał Zagłębie Lubin 2-1. Dla podopiecznych Marka Papszuna było to drugie zwycięstwo z rzędu.

Raków objął prowadzenie już po 32. sekundach. Fran Tudor zagrał precyzyjnie na głowę Vladislavsa Gutkovskisa, a Łotysz dopełnił formalności i trafił do siatki.

Z każdą minutą gospodarze jednak cofali się coraz bardziej. Po półgodzinie gry Zagłębie zdominowało rywali, ale nie potrafiło oddać groźnego strzału.



Druga połowa miała podobny przebieg do pierwszej. Raków szybko zdobył bramkę, za sprawą Davida Tijanicia, który popisał się efektownym strzałem z woleja.



Później Słoweniec miał jeszcze jedną świetną sytuację. Po podaniu Marcina Cebuli musiał tylko dołożyć nogę i trafić do pustej bramki. Fatalnie jednak skiksował i nawet nie dotknął futbolówki.



Tijanić mógł pogrążyć rywali, a wyciągnął do nich rękę. Zagłębie poczuło szansę i 66. minucie strzeliło kontaktowego gola. Do siatki trafił Rok Sirk.



Goście do końca atakowali. Walczyli o remis, ale Raków się obronił i zdobył trzy punkty. Dzięki temu w tabeli PKO Ekstraklasy wyprzedził Zagłębie i zajmuje trzecie miejsce.





Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Gutkovskis (1.), 2-0 Tijanić (48.), Sirk (66.)



