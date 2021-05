Raków Częstochowa będzie 35. polskim zespołem, który zadebiutuje w europejskich pucharach. Zdobycie Pucharu Polski uprawnia go do gry w Lidze Konferencji i to dopiero od drugiej rundy. Mimo, iż jest debiutantem, z pierwszej będzie zwolniony.

Raków Częstochowa prawo gry w europejskich pucharach zdobędzie w tym sezonie zapewne dwoma drogami, bo kwalifikować go to tego może także miejsce w Ekstraklasie. Jako zdobywca Pucharu Polski, ma jednak prawo wystartować w Lidze Konferencji dopiero od drugiej rundy, zatem później niż zespoły z miejsc w lidze.



Przypomnijmy, że polskie zespoły niw kwalifikują się w nowym sezonie do Ligi Europy. Zostaje im Liga Konferencji, gdzie jednak tez moga trafić na ciekawych rywali.



Arka Gdynia grywała już w europejskich pucharach, ale Raków Częstochowa ze swoim pierwszym trofeum w dziejach będzie debiutantem na arenie międzynarodowej. W 1967 roku grał w finale Pucharu Polski, ale przegrał go wtedy po dogrywce z Wisłą Kraków. Ta dubletu nie zdobyła, więc gry w Europie wówczas nie było.



Debiut Rakowa Częstochowa w pucharach

Częstochowianie debiutu doczekają się teraz, jako 35. w dziejach polski klub w europejskich rozgrywkach. Ostatnimi debiutantami byli w 2016 roku Piast Gliwice i Cracovia Kraków. To także jeden z kilku polskich zespołów, który nigdy w europejskich pucharach nie wygrał meczu - pozostałe to Odra Opole, Miedź Legnica, GKS Tychy i Zawisza Budgoszcz.



A pierwszym reprezentantem Polski w europejskich pucharach okazała się Gwardia Warszawa, która w 1955 roku mierzyła się w ówczesnym Pucharze Europy ze szwedzką drużyną Djurgaardens Sztokholm. Odpadła wówczas z tej rywalizacji.



Losowanie pierwszej i drugiej rundy Ligi Konferencji zaplanowane jest na 15-16 czerwca. Pierwsze mecze drugiej rundy - 22 lipca, tuż przed startem nowego sezonu Ekstraklasy.