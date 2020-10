Raków Częstochowa pokonał 3-0 Wisłę Płock w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Rewelacja obecnego sezonu była zdecydowanie lepsza i nie zostawiła rywalom żadnych złudzeń. Raków dogonił punktami lidera tabeli, Górnika Zabrze.

Spotkanie długimi momentami nie zachwycało, ale Raków w kluczowych momentach uwypuklił swoje atuty. To samo powinna zrobić Wisła, z tym, że ona nie miała dziś żadnych po swojej stronie.

"Nafciarze" z pewnością wiedzieli, że wycieczki Tomasza Petraszka pod bramkę rywala są niezwykle groźne i trzeba zwrócić na niego szczególną uwagę. To jednak nie przeszkodziło rosłemu Czechowi, powołanemu ostatnio do narodowej kadry, już w 11. minucie meczu otworzyć wynik spotkania. Po dośrodkowaniu Marcina Cebuli Petraszek wyszedł w powietrze, demolując dwóch rywali i strzałem głową pokonał bramkarza.

Wynik meczu na początku drugiej połowy podwyższył Cebula, po pięknej asyście Davida Tijanicia. Słoweński pomocnik zagrał piętą w pole karne, a Cebula nie pomylił się w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Chwilę później napastnik Rakowa mógł strzelić swojego drugiego gola, ale w sytuacji sam na sam trafił w głowę wychodzącego z bramki Krzysztofa Kamińskiego.

I to właśnie za faul na Cebuli czerwoną kartkę mógł obejrzeć Damian Michalski. Obrońca Wisły sprowadził do parteru wychodzącego na dobrą pozycję Cebulę - sędzia Daniel Stefański długo analizował powtórkę w systemie VAR, ale ostatecznie przychylił się do najniższego wymiaru kary - żółtej kartki.

2020-10-02 18:00 | Stadion: Stadion w Bełchatowie (gościnnie w roli gospodarza) Raków Częstochowa Wisła Płock 3 0 DO PRZERWY 1-0 T. Petrášek 11' M. Cebula 48' D. Tijanič 66'

W 66. minucie raz jeszcze popisał się Tijanić i było już po meczu. Tym razem wykorzystał on podanie Patryka Kuna, podciął piłkę nad bramkarzem i skierował ją do pustej bramki. To był prawdziwy popis 23-letniego Słoweńca.

Wisła Płock była dziś bezradna i dotychczas wygrała tylko ze słabiutką na początku sezonu Wisłą Kraków. Jej gra daje sporo powodów do obaw - "Nafciarze" muszą cieszyć się z faktu, że w tym roku ligę opuszcza tylko jedna drużyna.

Raków zaś sprawia wrażenie zespołu, który w tym sezonie może sprawić naprawdę sporą niespodziankę. Piłkarze Marka Papszuna mają tyle samo punktów co lider tabeli Górnik Zabrze, choć rozegrali jedno spotkanie więcej.



Wojciech Górski



Raków Częstochowa - Wisła Płock 3-0 (1-0)



Bramki: 1-0 Petraszek (11.), 2-0 Cebula (48.), 3-0 Tijanić (66.).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Tomas Petrasek. Wisła Płock: Dusan Lagator, Damian Michalski, Cillian Sheridan.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 1 631.

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Kamil Piątkowski, Tomas Petrasek, Maciej Wilusz - Fran Tudor (85. Daniel Bartl), Igor Sapała, Marko Poletanovic (80. Petr Schwarz), Patryk Kun - David Tijanic (85. Piotr Malinowski), Vladislavs Gutkovskis (87. Daniel Szelągowski), Marcin Cebula (80. Ivi Lopez).

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Damian Michalski (73. Piotr Tomasik), Dusan Lagator, Alan Uryga - Damian Zbozień, Damian Rasak (60. Aleksander Pawlak), Filip Lesniak, Angel Garcia Cabezali - Dawid Kocyła (60. Piotr Pyrdoł), Patryk Tuszyński (60. Cillian Sheridan), Mateusz Szwoch (73. Wojciech Szumilas).





