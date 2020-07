W 37. kolejce PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał 2-1 Wisłę Płock. Goście bardzo długo prowadzili 1-0, ale Raków w końcówce zdobył dwie bramki i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Sytuacja w Ekstraklasie jest już jasna od dłuższego czasu - na tyle, że ostatnia kolejka w zasadzie mogłaby się nie odbyć. Znamy już mistrza kraju, wiemy, jakie drużyny spadają z ligi, a część piłkarzy - choć fizycznie przebywała na boisku - myślami była już na zbliżających się wakacjach.

Trener gospodarzy Marek Papszun podszedł do spotkania jednak bardzo poważnie, wystawiając w składzie swój pierwszy garnitur. Z kolei Radosław Sobolewski pozwolił zagrać po raz pierwszy od początku meczu 19-letniemu Aleksandrowi Pawlakowi. Mógł też zobaczyć, jak pod nieobecność Dominika Furmana wygląda środek pola "Nafciarzy".

Pierwsza połowa toczyła się w sparingowym tempie, przypominającym lipcowe przygotowania do sezonu. Optyczną przewagę miał Raków, ale to goście schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. W 39. minucie gry dośrodkowanie z rzutu rożnego Huberta Adamczyka zamienił na bramkę Alan Uryga.

Adamczyk miał prawdziwe szczęście, że dane mu było ten rzut rożny w ogóle wykonywać. Zaledwie kilka chwil wcześniej wślizgiem na wyprostowanej nodze zaatakował go Tomasz Petraszek i nieszczęście było o włos. Czeski obrońca Rakowa mógł się cieszyć, że nie zobaczył czerwonej kartki.

Z kolei po stronie Rakowa najlepsze okazje miał Sebastian Musiolik, ale nie jest to napastnik kojarzony z wybitną skutecznością. Gdy już dochodził do strzałów, to najpierw trafił prosto w Michała Marcjanika, a później głową uderzył ponad bramką.

Trener Papszun nie był zadowolony z gry swojego zespołu i już w przerwie dokonał pierwszej korekty w składzie. Igora Sapałę zmienił Ben Lederman.

To jednak "Nafciarze" byli bliżsi zdobycia bramki. W doskonałej sytuacji znalazł się Michał Marcjanik, który miał przed sobą tylko bramkarza, ale fatalnie spudłował wewnętrzną częścią stopy.

Częstochowianie piłkę do bramki rywala skierowali dopiero kwadrans przed końcem spotkania. Uderzenie Ledermana przechwycił Felicio Brown Forbes i pewnie pokonał Krzysztofa Kamińskiego. Napastnik z Kostaryki był jednak na spalonym i sędzia nie mógł uznać bramki.

Jednak pięć minut przed końcem meczu Raków w końcu wyrównał zgodnie z regułami gry. Tym razem Musiolik dostał znakomite podanie w pole karne od Davida Tijanicia i podciął piłkę nad bramkarzem. 1-1.

Wisła Płock chyba za wcześnie pogodziła się z remisem, a Raków został nagrodzony za walkę do końca. W czwartej minucie doliczonego czasu gry wygraną gospodarzom zapewnił Brown Forbes! Kostarykanin zamknął dośrodkowanie Frana Tudora, przyjął piłkę udem i huknął obok Kamińskiego. Raków wygrał 2-1!

Raków Częstochowa - Wisła Płock 2-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Uryga (39.), 1-1 Musiolik (85.), 2-1 Brown Forbes (90+4.).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Tomas Petrasek, Fran Tudor, Patryk Kun. Wisła Płock: Aleksander Pawlak, Mateusz Szwoch, Krzysztof Kamiński, Cillian Sheridan, Angel Garcia Cabezali.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów ok. 800.

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Kamil Kościelny, Tomas Petrasek, Daniel Mikołajewski (64. Kamil Piątkowski) - Fran Tudor, Igor Sapała (46. Ben Lederman), Petr Schwarz, David Tijanic, Daniel Bartl (70. Patryk Kun) - Sebastian Musiolik, Felicio Brown Forbes.

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Aleksander Pawlak (65. Mikołaj Kwietniewski), Michał Marcjanik, Alan Uryga, Damian Michalski (93. Bartłomiej Sielewski) - Dawid Kocyła, Maciej Ambrosiewicz, Hubert Adamczyk (88. Jakub Witek), Mateusz Szwoch, Angel Garcia Cabezali - Cillian Sheridan.

