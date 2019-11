Wisła Kraków nie wygrała siódmego mecz z rzędu. W 14. kolejce lepszy okazał się Raków Częstochowa, który wygrał 1-0. Zwycięską bramkę zdobył kapitan częstochowian, Tomasz Petraszek.

W pierwszych minutach Wisła grała nerwowo i była zamknięta na własnej połowie. Raków tego nie potrafił tego wykorzystać i nie stworzył żadnego zagrożenia. Nie udało się to też krakowianom, choć po upływie kwadransa, częściej utrzymywali się przy piłce i próbowali rozegrać atak pozycyjny. Brakowało im jednak pomysłu.

Wpływ na to mogła mieć kontuzja Michała Maka, który w 23. minucie musiał opuścić boisko. Był on najbardziej aktywnym piłkarzem Wisły. Chuca, który go zastąpił, nie dał tyle jakości w ofensywie. W efekcie, w pierwszych 45 minutach, żadna z drużyn nie oddała celnego strzału.

W drugiej połowie Wisła tylko raz trafiła w bramkę. Jak podaje główny statystyk Interii Wojciech Górski, od derbów Krakowa włącznie, Wisła oddała tylko siedem celnych strzałów.

Raków w tym spotkaniu dwa razy trafił w światło bramki. Najpierw, w 66. minucie, strzał głową Jarosława Jacha złapał Michał Buchalik.

Kolejny raz, celny strzał, gospodarze oddali dopiero w 84. minucie. Częstochowianie stwarzali zagrożenie tylko po stałych fragmentach gry. W ostatnich spotkaniach podopieczni Macieja Stolarczyka mieli problem w tym elemencie. Tym razem, przez długi czas, dobrze się bronili. W końcówce po raz kolejny się zagapili i wykorzystał to Tomasz Petraszek, który po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, głową trafił do siatki.

To trafienie pogrążyło Wisłę. Po tej porażce pozostali w strefie spadkowej z 11. punktami. Raków jest na 11. Pozycji i ma 18 "oczek".

Raków Częstochowa - Wisła Kraków 1-0

Bramka: 1-0 Petraszek (84. z podania Schwarza)

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Kamil Piątkowski, Igor Sapała, Petr Schwarz. Wisła Kraków: David Niepsuj, Kamil Wojtkowski, Maciej Sadlok.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 2 574.

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Emir Azemovic, Tomas Petrasek, Jarosław Jach - Kamil Piątkowski (66. Michał Skóraś), Igor Sapała, Petr Schwarz, Rusłan Babenko, Piotr Malinowski - Sebastian Musiolik (90. Dawid Szymonowicz), Felicio Brown Forbes (82. Aleksandyr Kolew).



Wisła Kraków: Michał Buchalik - David Niepsuj, Rafał Janicki, Lukas Klemenz, Maciej Sadlok - Rafał Boguski, Damian Pawłowski (85. Krzysztof Drzazga), Kamil Wojtkowski, Vukan Savicevic, Michał Mak (22. Chuca) - Przemysław Zdybowicz (64. Aleksander Buksa).



