Dwie nieuznane bramki, sporo kontrowersji i czerwona kartka dla trenera gospodarzy Marka Papszuna. Mimo wielu okazji lider Raków Częstochowa stracił punty z Wisłą Kraków, która na wyjazdach cały czas jest niepokonana.

W pierwszej części Wisła miała lekką przewagę, ale jedynym zagrożeniem było uderzenie z rzutu wolnego Jakuba Błaszczykowskiego, które zdołał jednak odbić Jakub Szumski. Dużo lepszą sytuację miał chwilę wcześniej Vladislavs Gutkovskis, który doszedł do dośrodkowania tuż przed bramką Mateusza Lisa, ale z czterech metrów uderzył w kierunku jupiterów.

Krakowianie starali się kontrolować spotkanie, ale pod koniec pierwszej części sytuacja lekko zaczęła im się wymykać z rąk. Efektem były dwa uderzenia z dystansu zawodników Rakowa, ale z oboma poradził sobie Lis. Strzały z ponad 20 metrów wydawały się jednak dobrą metodą na zaskoczenie bramkarza, ponieważ w tracie meczu stadion w Bełchatowie spowity był gęstą mgłą, która zdecydowanie utrudniała widoczność.

W przerwie trenerzy zmienili dwóch liderów. W Rakowie Davida Tijanicia zmienił Marcin Cebula, a w Wiśle Fatosz Beciraj wszedł za Jakuba Błaszczykowskiego. Szybko okazało się, że na tej wymienia znaczenie lepiej wyszli gospodarze. Raków zdecydowanie przeważał, za to Wisła bez swojego kapitana miała problemy z utrzymaniem się przy piłce.

Między 52. a 56. minutą wydarzyło się znacznie więcej niż w całej pierwszej połowie. Najpierw wydawało się, że piłka wpadła do siatki po uderzeniu z rzutu wonnego Ivana Lopeza, ale był to tylko złudzenie, bo trafiła w boczną siatkę.

Złudzeń wizualnych nie było przy kolejnych dwóch strzałach zawodników Rakowa, bo piłka bez wątpienia znalazła się w bramce, ale tym razem pojawiły się kontrowersje związane z przepisami. Najpierw sędzia uznał, że przed zdobyciem gola Andrzej Niewulis faulował Dawida Abramowicza i bramki nie uznał. Za moment to samo zrobił po golu Kamila Piątkowskiego, ponieważ zawodnik Rakowa znajdował się na spalonym. Gdy dołożymy do tego jeszcze świetną interwencję Lisa po uderzeniu Patryka Kuna, a także znakomitą akcję Fatosza Beciraja po drugiej stronie boiska (zakończyła się zablokowanym uderzeniem Stefana Savicia), to aż trudno uwierzyć, że to wszystko zdążyło się wydarzyć w ciągu pięciu minut.

Raków z czasem rozkręcał się, za to Wisła kompletnie straciła kontrolę nad meczem. W 67. minucie gospodarzom znów zabrakło centymetrów, bo Marcin Cebula trafił w słupek. Mimo przewagi Rakowa to jednak Wisła mogła zgarnąć pełną pulę, bo znakomitą okazję miał Michal Frydrych, ale z jego uderzeniem głową z pięciu metrów świetnie poradził sobie Szumski.

Mimo to Wisła może być zadowolona, bo Raków dopiero trzeci raz w tym sezonie stracił punkty. Częstochowianie ciągle są liderem (mają punkt więcej od Legii), za to Wisła zajmuje dziewiąte miejsce.

9. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-08 17:30 | Stadion: Stadion w Bełchatowie (gościnnie w roli gospodarza) | Arbiter: Lasyk Raków Częstochowa Wisła Kraków 0 0

0 0 Raków Częstochowa Wisła Kraków Lis Niepsuj Frydrych Sadlok Abramowicz Szot Chuca Kuveljić Błaszczykowski Carlos Savić Szumski Wilusz Piątkowski Niewulis Tudor Sapała Tijanič Poletanović Kun Gutkovskis López SKŁADY Raków Częstochowa Wisła Kraków Jakub Szumski Mateusz Lis Maciej Wilusz 85′ 85′ David Niepsuj Kamil Piątkowski 17′ 17′ Michal Frydrych Andrzej Niewulis Maciej Sadlok Fran Tudor 69′ 69′ Dawid Abramowicz Igor Sapała 89′ 89′ Dawid Szot 46′ 46′ David Tijanič Chuca Marko Poletanović Nikola Kuveljić 79′ 79′ Patryk Kun 46′ 46′ Jakub Błaszczykowski 85′ 85′ Vladislavs Gutkovskis Jean Carlos Iván López Álvarez 68′ 68′ Stefan Savić REZERWOWI Branislav Pindroch Michał Buchalik Petar Mamić 85′ 85′ Łukasz Burliga Petr Schwarz Adi Mehremić Daniel Szelągowski Daniel Hoyo-Kowalski 46′ 46′ Marcin Cebula 68′ 68′ Rafał Boguski Giannis Papanikolaou Konrad Gruszkowski 79′ 79′ Daniel Bartl 46′ 46′ Fatos Beciraj Daniel Mikołajewski 89′ 89′ Aleksander Buksa 85′ 85′ Oskar Zawada