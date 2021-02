Raków Częstochowa. Wiktor Długosz dołączył do klubu

Zajmujący na półmetku sezonu ekstraklasy trzecie miejsce Raków Częstochowa poinformował o pozyskaniu Wiktora Długosza. 20-letni piłkarz to wychowanek pierwszoligowej obecnie Korony Kielce, w barwach której rozegrał cztery mecze w najwyższej klasie.

W poprzednim sezonie ten 20-letni pomocnik był wypożyczony do grającej wówczas w pierwszej lidze Warty Poznań, a z Rakowem związał się umową do 30 czerwca 2025 roku.



Długosz jest czwartym zawodnikiem, który po spadku Korony z ekstraklasy przeniósł się z Kielc do Częstochowy.



Przed sezonem Koronę na Raków zamienił Marcin Cebula, a już w trakcie rozgrywek na podobny krok zdecydowali się także Daniel Szelągowski i Iwo Kaczmarski.



