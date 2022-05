Raków Częstochowa wicemistrzem kraju. Ivi Lopez został królem

Raków rywalizował z Pogonią Szczecin o drugie miejsce. Przed ostatnią kolejką częstochowianom wystarczał remis, aby zostać wicemistrzem Polski. W sobotę podopieczni Papszuna zaczęli jednak bardzo mocno.

Gospodarze na prowadzenie wyszli w 10. minucie. Patryk Kun zagrał w pole karne, piłka odbiła się jeszcze do jednego z rywali, ale dotarła do Mateusza Wdowiaka, który znalazł jeszcze lepiej ustawionego Iviego Lopeza, a ten posłał futbolówkę do siatki.

W 12. minucie Raków prowadził już 2-0. Przy linii końcowej piłkę stracił Mario Malocza, przejął ją Wdowiak, podał do Frana Tudora, a ten dośrodkował w pole karne, gdzie znowu był Lopez, który zdobył drugą bramkę w sobotę, a już 20. w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Goście odpowiedzieli strzałem Macieja Gajosa, który jednak obronił bramkarz.

Pewna wygrana Rakowa z Lechią Gdańsk

Po zmianie stron Lechia powinna zdobyć kontaktową bramkę, ale w 56. minucie Łukasz Zwoliński minął się z piłką po dobrym dośrodkowaniu.

Raków trzeciego gola strzelił w 67. minucie. Vladislav Gutkovskis oddał strzał zza pola karnego, piłka jeszcze po rykoszecie od Maloczy zmyliła Michała Buchalika, który nie zdążył jej zatrzymać.

Potem gospodarze mogli zdobyć kolejną bramkę. Jednak w 78. minucie uderzenie Lopeza obronił Buchalik, a dobitka Gutkovskisa została zablokowana przez obrońcę Lechii.

Jeszcze w 90. minucie Lopez oddał dobry strzał z rzutu wolnego, Buchalik sparował piłkę, podobnie jak przy dobitce Wiktora Długosza, a Gutkovskis nie trafił do bramki.

Podopieczni Papszuna powtórzyli więc osiągnięcie z poprzedniego sezonu. Obronili Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Dodatkow Ivi Lopez został królem strzelców.

