W ligowych klubach przerwa, piłkarze porozjeżdżali się na urlopy, ale nie znaczy to, że nic się nie dzieje. W wielu zespołach trwają przymiarki do kadrowych zmian i wzmocnień. Tak też jest w Rakowie Częstochowa. W ekipie spod Jasnej Góry rozglądają się m.in. za nowym bramkarzem.

Po 14 ligowych kolejkach drużyna prowadzona przez Marka Papszuna ma na swoim koncie 28 punktów, o "oczko" mniej od przewodzącej stawce Legii Warszawa. W pierwszej części rozgrywek częstochowianie zdobyli 27 bramek, a stracili 15 goli. I właśnie jeżeli chodzi o straty, to Raków chce się w tym względzie poprawić.

W pierwszej części sezonu bramki jedenastki z Częstochowy broniła dwójka zawodników, byli to Jakub Szumski oraz Branislav Pindroch. Ten pierwszy zagrał w dwunastu spotkaniach. Po porażce i błędzie w meczu ze Śląskiem Wrocław na początku grudnia, który częstochowianie po jego błędzie przegrali 0-1, stracił miejsce między słupkami, które zajął Pindroch. Słowak zagrał w wygranym 3-2 spotkaniu z Jagiellonią Białystok i w bezbramkowo zremisowanym starciu z Piastem w Gliwicach.

Z informacji dobiegających z Częstochowy wynika jednak, że Raków rozgląda się za kolejnym bramkarzem. Spekuluje się, że drugi obecnie zespół Ekstraklasy na radarze ma Dominika Holca. To również - jak Pindroch - Słowak, który jest rezerwowym bramkarzem Sparty Praga. W poprzednim sezonie dobrze spisywał się w drużynie MSK Żilina. Grał tam na tyle solidnie, że został nawet powołany do słowackiej reprezentacji przez Pavela Hapala. Teraz w ogóle nie gra. Czy pojawi się w Rakowie? Kto wie, bo inny trop, sensacyjny i egzotyczny wiedzie do... Iranu!

Chodzi o zawodnika o nazwisku Payam Nizmand. To 25-letni bramkarza pięciokrotnego mistrza Iranu Sepahan SC. W Persian Gulf Pro League błysnął tym, że przez 940 minut nie puścił bramki. Tym zwrócił na siebie uwagę trenerów i skautów. Mierzący 194 cm bramkarz dostał powołanie do reprezentacji Iranu, znajduje się też na liście życzeń innych zagranicznych klubów. Na kogo postawi Raków? O tym przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Michał Zichlarz

Zdjęcie Radość piłkarzy Rakowa Częstochowa / Adrian Mielczarski / East News

