Raków Częstochowa rzutem na taśmę pokonał Wartę Poznań 1-0! Gospodarze zdobyli gola dającego zwycięstwo dopiero w doliczonym czasie gry. Vladislavs Gutkovskis pewne wykorzystał rzut karny.

Piłkarze Rakowa Częstochowa dzięki wygranej w meczu z Wartą Poznań mieli szansę, aby - przynajmniej chwilowo - znaleźć się na szczycie tabeli PKO Ekstraklasy. Starcie z beniaminkiem zdawał się być do tego idealną okazją.



Nie było więc zaskoczeniem, że gospodarze przeważali w czasie pierwszej części gry, lecz zdecydowanie brakowało konkretów w poczynaniach piłkarzy Marka Papszuna. Warta czekała natomiast na kontry i jedną z nich niemal wykorzystał Jan Grzesik. Zawodnik ekipy gości przejął piłkę, dobrze złamał akcję do środka, lecz idealnym wślizgiem zatrzymał go Petr Schwarz.



Niewykorzystana okazja mogła zemścić się błyskawicznie. W 28. minucie Daniel Bartl zagrał piłkę w pole karne, a z najbliższej odległości do bramki wbił ją Oskar Zawada. Radość ekipy gospodarzy przerwał jednak sędzia. Po interwencji systemu VAR okazało się, że napastnik Rakowa znajdował się na pozycji spalonej.



Gospodarze przeważali i przed przerwą mieli jeszcze jedną dobrą okazję do objęcia prowadzenia. Ivi Lopez wykorzystał zawahanie defensorów Warty i wpadł w pole karne. Hiszpan znalazł się w sytuacji sam na sam i nie trafił do siatki. Mając na uwadze jego ostatnią dyspozycję, brak gola był sporym zaskoczeniem.



Brak zdecydowania ekipy gospodarzy na początku drugiej części gry spróbowali wykorzystać piłkarze Warty. Drużyna z Poznania lepiej prezentowała się na boisku, a Robert Ivanov był bliski zdobycia gola po intuicyjnym strzale z potwierdza. Defensor przyjezdnych przeniósł jednak piłkę ponad poprzeczką.



Raków nie dał się całkowicie zepchnąć do defensywy. W 60. minucie starcia gospodarze rozegrali składną akcję, po której Patryk Kun powinien umieścić piłkę w siatce. Zawodnik drużyny z Częstochowy minimalnie jednak chybił.



Na pierwszego gola w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do doliczonego czasu gry. Mateusz Spychała powalił we własnym polu karnym Frana Tudora i sędzia wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Vladislavs Gutkovskis i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce.



11. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-29 15:00 | Stadion: Stadion w Bełchatowie (gościnnie w roli gospodarza) Raków Częstochowa Warta Poznań 1 0 DO PRZERWY 0-0 V. Gutkovskis 90'

1 0 Raków Częstochowa Warta Poznań Bielica Grzesik Ivanov Kieliba Kuzdra Jakóbowski Trałka Czyżycki Laskowski Kiełb Kuzimski Szumski Piątkowski Niewulis Schwarz Bartl Poletanović Tijanič Kun Cebula Zawada López SKŁADY Raków Częstochowa Warta Poznań Jakub Szumski Daniel Bielica Kamil Piątkowski Jan Grzesik Andrzej Niewulis 77′ 77′ Robert Ivanov Petr Schwarz Bartosz Kieliba 46′ 46′ Daniel Bartl Jakub Kuzdra 54′ 54′ Marko Poletanović 67′ 67′ Michał Jakóbowski David Tijanič Łukasz Trałka 83′ 83′ Patryk Kun Mateusz Czyżycki 34′ 34′ 73′ 73′ Marcin Cebula 73′ 73′ Adrian Laskowski 54′ 54′ Oskar Zawada Jakub Kiełb Iván López Álvarez Mateusz Kuzimski REZERWOWI Branislav Pindroch Adrian Lis Daniel Mikołajewski 67′ 67′ 76′ 76′ Mateusz Spychała Maciej Wilusz Aleks Ławniczak Petar Mamić Konrad Handzlik 83′ 83′ Piotr Malinowski Robert Janicki 46′ 46′ Fran Tudor Dominik Smykowski 54′ 54′ Igor Sapała Kajetan Szmyt 73′ 73′ 79′ 79′ Daniel Szelągowski 54′ 54′ 90′ (k.) 90′ (k.) Vladislavs Gutkovskis