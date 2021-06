Vladan Kovaczević ma 23 lata. Do tej pory występował w FK Sarajevo. W minionym cyklu rozegrał 29 spotkań w bośniackiej ekstraklasie, zachowując czyste konto w 13 meczach.

Na przestrzeni trzech ostatnich sezonów zdobył dwa tytuły mistrza kraju i sięgnął dwukrotnie po Puchar Bośni i Hercegowiny. Ma za sobą grę w reprezentacji BiH U-21 oraz w europejskich pucharach.



Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!



- Obserwowaliśmy Vladana od dłuższego czasu i bardzo cieszymy się, że udało się go pozyskać. To bramkarz wpisujący się w profil, jakiego poszukiwaliśmy. Jego mocną stroną jest gra nogami i na przedpolu. Jest to wciąż młody zawodnik i wierzymy, że w Rakowie jeszcze rozwinie swoje umiejętności - powiedział dyrektor sportowy Rakowa, Paweł Tomczyk, cytowany przez oficjalną stronę internetowa klubu.

Reklama

- Spodziewam się, że Raków to dobry zespół. Zawodnicy pokazali to w poprzednim sezonie. Nie mogę się doczekać, kiedy dołączę do drużyny i odbędę pierwszy trening - oznajmił z kolei sam zawodnik.

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!



Częstochowianie sposobią się do startu w eliminacjach Ligi Konferencji. Przed nowym sezonem klub pozyskał Milana Rundicia i Żarko Udoviczicia. Z Jagiellonii Białystok wykupiony został Zoran Arsenić.