Po czterech ligowych kolejkach beniaminek z Częstochowy ma na swoim koncie tylko trzy punkty. Mogło być dużo lepiej, bo w przegranych meczach z Cracovią i ostatnio z Górnikiem w Zabrzu piłkarze spod Jasnej Góry wcale nie byli gorsi od rywali.

W sobotę częstochowianie przegrali z Górnikiem 0-1 po samobójczym trafieniu Igora Sapała w 63 minucie. - Do momentu, kiedy niefortunnie straciliśmy bramkę, to przeciwnik w ogóle nie miał sytuacji. To my prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy sobie sytuacje i utrzymywaliśmy się przy piłce. Niestety, straciliśmy gola w fatalnych okolicznościach. To był megapech, piłka nie mogła się odbić gorzej. Potem "otworzyliśmy" grę i Górnik stwarzał sobie sytuacje z kontry. Poszedłem do ataku, żeby spróbować trafić do siatki po jakiejś centrze. Niestety nie udało się, choć muszę powiedzieć, że w jednej sytuacji było bardzo blisko. Co zrobić jedziemy dalej - komentuje Tomasz Petraszek, kapitan Rakowa.

W dwóch ostatnich meczach częstochowianie zaliczyli dwa samobóje... W przegranym 1-3 spotkaniu z Cracovią w 3. kolejce Ekstraklasy trafił Emir Azemović. Teraz nie popisał się Sapała.

- Ciężko coś powiedzieć. Ta piłka w meczu z Górnikiem w ogóle nie leciała w światło naszej bramki, a odbiła się od buta i poleciała w okienko. Trzeba pracować bardzo mocno, żeby szczęście odwróciło się na naszą stronę - mówi Petraszek.

Doświadczony zawodnik i jeden z liderów beniaminka ma przeświadczenie, że dobra gra, jaką prezentuje jedenastka prowadzona przez Marka Papszuna, wkrótce zostanie poparta zdobyczą punktową. Jak mówi, w zespole nie ma jakiejś nerwowości.

- Przeżyłem już w Rakowie podobną sytuację. Jak awansowaliśmy do I ligi, to po pięciu kolejkach na swoim koncie mieliśmy jeden punkt. Potem jechaliśmy na mecz do Głogowa, który w tym momencie był na trzecim miejscu. Wygraliśmy tam i od tego momentu graliśmy już bardzo dobrze. Liczę, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że od naszego drugiego meczu w Ekstraklasie, nasza gra wygląda naprawdę dobrze - komentuje Petraszek.



W niedzielę kolejnym rywalem Rakowa będzie Lechia Gdańsk. Spotkanie na stadionie w Bełchatowie o godzinie 17.30. Potem mecz, także "u siebie" z Lechem Poznań. Przed przerwą na reprezentację jeszcze wyjazdowa potyczka z Legią Warszawa.



Michał Zichlarz

