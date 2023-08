W środę, Raków Częstochowa dokonał czegoś, czego mało osób się spodziewało. Po zaciętym starciu, rozgrywanym w dalekim Baku, Medaliki zremisowały 1:1 z Karabachem Agdam. Dzięki jednobramkowej zaliczki z meczu w Częstochowie, podopieczni Dawida Szwargi awansowali do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mimo to, Raków Częstochowa został skrzywdzony przez sędziów, gdyż w pierwszej połowie spotkania polskiej drużynie należał się rzut karny.