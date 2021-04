Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław odbędzie się w Częstochowie

Raków Częstochowa po blisko dwóch latach przerwy wraca na własny stadion! Piątkowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław zostanie rozegrane na obiekcie przy ulicy Limanowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śląsk Wrocław. Trener Jacek Magiera przed meczem z Górnikiem Zabrze. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN udzieliła zgody na to, by Raków Częstochowa zagrał na własnym stadionie w piątkowym meczu ze Śląskiem Wrocław.



Dla częstochowian będzie to pierwszy mecz na własnym obiekcie od powrotu do Ekstraklasy. Dotychczas Raków grał na zastępczym obiekcie w Bełchatowie.



Raków wraca na swój stadion

Reklama

Raków w zeszłym sezonie jako beniaminek zajął 10. miejsce w Ekstraklasie. W tym sezonie jest największą ligową rewelacją - zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli i jest na dobrej drodze, by zagrać w ligowych pucharach.



Z kolei Śląsk też jest wysoko w tabeli - na piątej pozycji. Co prawda jego strata do Rakowa wynosi aż osiem punktów, ale zespół Jacka Magiery wciąż wierzy w zajęcie miejsce premiowanego awansem do gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Zdjęcie Radość piłkarzy Rakowa Częstochowa / Adrian Mielczarski / East News

WG