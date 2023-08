Raków Częstochowa przed największą szansą w dziejach. Chce być jak tygrys

Wtorkowa konferencja prasowa połączona z medialnym treningiem dobiegała już końca, gdy szkoleniowiec Rakowa w barwny sposób odniósł się do pytania dotyczącego stopnia zmotywowania jego zawodników. Szwarga stwierdził, że na razie w drużynie panuje spokój, bo do pierwszego gwizdka sędziego pozostała jeszcze ponad doba. - Mamy być jak tygrysy, ale dopiero w dniu meczu, a nie już teraz. W piłce często bywa natomiast tak, że motywacja pojawia się już dzień przed spotkaniem, drużyna od razu wygląda jak tygrysy, za to w dniu meczu z tygrysów zamienia się w koty. My tego nie chcemy - zamierzamy pokazać naszą energię dopiero w środę, a na razie zachowujemy spokój - powiedział trener Rakowa.

Szkoleniowiec Rakowa rzeczywiście sprawiał wrażenie, jakby wcale nie emocjonował się przesadnie tym, że cała Polska czeka na sukces jego drużyny. Szwarga powtarzał za to kilka razy, że spokój odgrywa dużą rolę, a jego piłkarze w ogóle nie potrzebują dodatkowego motywowania z jego strony. Trener dodał nawet, że gdyby przed meczem o awans do Ligi Mistrzów taka motywacja była potrzebna, oznaczałoby to, że piłkarze nie mają świadomości tego, o co grają. Zdaniem Szwargi w przypadku jego drużyny takich obaw nie ma, bo piłkarze potrafią zmotywować się sami.

Za nami siedem spotkań w pucharach. Teraz jest przed nami ósme. Traktujemy ten mecz w Kopenhadze jak finał. To jeden jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Wiemy, jaki był wynik w pierwszym spotkaniu, ale moja drużyna nadal bardzo mocno wierzy, że jest w stanie zwyciężyć. Przygotowujemy się więc właśnie jak do finału, a finały gra się po to, żeby je wygrywać ~ powiedział Szwarga.

Arsenić i Yeboah z drużyną. Chorwat gotów do gry

W ostatni weekend częstochowianie mieli wolne w polskiej lidze, gdyż ich spotkanie PKO Ekstraklasy zostało oczywiście przełożone. Raków mógł więc spokojnie odbyć cały mikrocykl przygotowań do najważniejszego meczu w sezonie.

Szukamy swoich przewag w organizacji gry. Pracowaliśmy nad tym elementem. Wierzę, że treningi, które odbyliśmy, pozwolą nam być jeszcze lepszym zespołem zarówno w ataku, jak i obronie. Staram się być spokojny, bo wiem, że naszą pracę wykonaliśmy najlepiej, jak tylko potrafimy. Jesteśmy przygotowani do meczu. Oczywiście jest jeszcze przed nami ostatni trening, ostatnie szlify i odprawa. W Kopenhadze wyjdziemy jednak na boisko z przekonaniem, że dobrze wykonaliśmy nasze przedmeczowe zadanie ~ zapewnił Dawid Szwarga

Jedna bramka do odrobienia. Presja spoczywa na rywalach?

FC Kopenhaga prowadzi w dwumeczu 1:0, ale nie jest to oczywiście strata niemożliwa do odrobienia. Dawid Szwarga uważa, że z perspektywy czasu może powiedzieć, że Raków grając u siebie (czyli w Sosnowcu) podszedł do meczu z optymalnym nastawieniem i na pewno nie przegrał z powodu strachu przed bardziej doświadczonym rywalem bądź z powodu przesadnej chęci odniesienia zwycięstwa. Teraz częstochowianie muszą jednak zagrać na tyle dobrze, by po prostu zwyciężyć. - Zespołem, na którym jest większa presja, jest FC Kopenhaga. Mają znacznie bogatszą historię w pucharach. Jestem ciekaw, jak na tę presję zareagują i jak sobie z nią poradzą. Stawka jest za duża, żeby mogli nas zlekceważyć. Tu chodzi o Ligę Mistrzów i o duże pieniądze. Uważam jednak, że po pierwszym meczu czują zapewne, że nie było łatwo, a przecież dla nich każdy inny wynik niż awans będzie rozczarowaniem - powiedział trener Rakowa.

Częstochowianie mieli w weekend wolne, za to FC Kopenhaga nie otrzymała taryfy ulgowej - zespół ze stolicy Danii normalnie rozegrał kolejne ligowe spotkanie. W ostatnią sobotę piłkarze FC prowadzili z Silkeborgiem już po czterech minutach, ale ostatecznie ulegli rywalowi 1:3. Sztab Rakowa oczywiście obejrzał nagranie z tego meczu. - Inny przeciwnik, inne rozgrywki. Mimo to mecz oglądaliśmy, bo zawsze można znaleźć chociaż 2-3 procent informacji, które mogą się potem przydać - zaznaczył Szwarga.

Mecz w Kopenhadze rozpocznie się o 21. Jeśli rozstrzygnięcie w dwumeczu zapadnie w regulaminowym czasie gry, mniej więcej po dwóch godzinach będzie już wiadomo, czy Raków zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Czy to będzie duży mecz dla polskiej piłki? Bez względu na wynik - tak. Jesteśmy jedno spotkanie od Ligi Mistrzów. Zrobimy wszystko, żeby napisać nową historię. Chcemy wykonać taką pracę, o której będzie się mówiło przez wiele lat. Nie jestem kimś bez układu nerwowego, bo każdy trener ma takie punkty i momenty, w których jest gotowy na emocjonalną reakcję. Ona jest czasem drużynie bardzo potrzebna. Staram się jednak podejmować decyzje racjonalnie, a do tego muszę sobą odpowiednio zarządzać. Wszystko dzieje się na tyle dynamicznie, że to nie jest moment, żebym zastanawiał się na temat swoich odczuć. Chcę robić to, na co mam wpływ ~ zakończył Dawid Szwarga.

Piłkarze Rakowa w meczu z FC Kopenhaga / PAP

Mecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga w el. do Ligi Mistrzów / Michal Dubiel / Reporter

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga / Waldemar Deska / PAP