Raków Częstochowa poinformował o diagnozie postawionej Tomaszowi Petraszkowi. Kapitan lidera PKO Ekstraklasy naderwał więzadła rzepki, co wykluczy go z gry przynajmniej na kilka tygodni. Równie dobrze jednak piłkarz może już nie wrócić na boisko w tym sezonie.

Dla Rakowa uraz Petraszka jest tak bolesny, jak utrata zęba trzonowego. Czech jest kapitanem i prawdziwą ostoją drużyny z Częstochowy. Świetnie potrafi się także odnaleźć w polu karnym rywala, co zdążył już udowodnić w bieżącym sezonie, strzelając dwie bramki.



Przez kontuzję kolana 28-latek nie mógł wystąpić w niedzielnym meczu z Wisłą Kraków (0-0). Wiemy już jednak, że na boisko treningowe wróci najwcześniej dopiero 15 stycznia. Zdiagnozowano bowiem u niego naderwanie więzadeł rzepki.

"Przy optymistycznym scenariuszu Tomek wróci do zajęć z drużyną około 15 stycznia. Do tego czasu będzie się rehabilitował i trenował indywidualnie. Pesymistyczny scenariusz zakłada operację kontuzjowanego kolana. Wtedy przerwa będzie trwała od pięciu do sześciu miesięcy" - stwierdził fizjoterapeuta Rakowa Częstochowa Wojciech Herman, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

W dziewięciu rozegranych meczach Ekstraklasy Raków zgromadził 20 punktów i jest liderem. Druga Legia traci do częstochowian jedno "oczko", a trzeci Górnik ma na koncie 17 punktów.



