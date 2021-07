Raków Częstochowa. Portugalczyk Vieira w Rakowie

Vieira ma 19 lat, jest napastnikiem, a karierę pilkarską zaczynał w Bairro da Conceicao. Do roku 2018, czyli do przejścia do FC Porto, grał także w Despertar SC i Academice Coimbra. Z Rakowem związał się czteroletnim kontraktem, z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok.

W 2019 roku Vieira razem z FC Porto wygrał Młodzieżową Ligę Mistrzów.





Vieira jest czwartym zawodnikiem, który trafił do drużyny zdobywcy Pucharu Polski przed sezonem 2021/22. Wcześniej z częstochowskim klubem związali się: bośniacki bramkarz Vladan Kovacevic oraz dwóch Serbów - obrońca Milan Rundic i pomocnik Żarko Udovicic.