"Medaliki" do walki o punkty w Ekstraklasie wrócą 11 lutego meczem z Wartą Poznań . Niewykluczone, że Szwarga będzie miał wtedy do dyspozycji kilku nowych zawodników, bo mistrzowie kraju najwyraźniej nie zamierzają próżnować podczas zimowego okienka transferowego. Już w pierwszej połowie grudniu ogłoszono, że szeregi Rakowa zasili bramkarz Muhamed Sahinović.

Młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny, Muhamed Šahinović dołączy od stycznia na zasadzie transferu definitywnego z FK Sarajevo do Rakowa Częstochowa. Umowa z 20-letnim bramkarzem będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku

Raków Częstochowa szykuje kolejne wzmocnienia. Na celowniku 19-letni Niemiec

Teraz, jak donosi Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, obrońcy tytułu są blisko zakontraktowania kolejnego piłkarza. Mowa o Nnamdim Collinsie , który jest związany z Eintrachtem Frankfurt . 19-letni defensor obecnie występuje w rezerwach tego zespołu, a na swoim koncie ma również występy w reprezentacji Niemiec do lat 20. Wystąpił m.in. we wrześniowym, zremisowanym meczu z reprezentacją Polski.

Collins miałby dołączyć do Rakowa na zasadzie wypożyczenia na półtora sezonu z możliwością pierwokupu. Z informacji Włodarczyka wynika, że Eintracht jest zainteresowany takim rozwiązaniem, a dołączenie 19-latka do Rakowa jest już "bliskie realizacji".

Nnamdi Collins urodził się w Düsseldorfie i to w tym mieście stawiał pierwsze piłkarskie kroki, szkoląc się w akademii miejscowej Fortuny. W 2016 roku dołączył do młodzieżowej drużyny Borussii Dortmund, a swego czasu łączono go nawet z transferem do Chelsea czy Manchesteru City. Ostatecznie kilka miesięcy temu podpisał pięcioletni kontrakt z Eintrachtem Frankfurt.