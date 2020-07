Częstochowski Raków, który rozgrywki ekstraklasy zakończył na 10. miejscu, poinformował o pozyskaniu nowego bramkarza. Jest nim 28-letni Słowak Bramislav Pindroch, wychowanek Dukli Bańska Bystrzyca, który ostatnio występował w zespole FC Vion Zlate Moravce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Minister sportu Dmowska-Andrzejuk: Wiem co znaczy zdobyć tytuł w barwach Legii. Wideo TV Interia

Pindroch miał duży udział w uratowaniu tej drużyny przed degradacją ze słowackiej ekstraklasy.

Reklama

Ma 194 cm wzrostu, waży 92 kg, a do Rakowa trafił na zasadzie wolnego transferu. Z częstochowskim klubem związał się rocznym kontraktem, z opcją przedłużenia o cztery lata (zastąpi w nim Michała Gliwę, z którym nie przedłużono kontraktu).

To pierwszy zagraniczny bramkarz w historii Rakowa i drugi zawodnik, jaki latem dołaczył do "czerwono-niebieskich". Pierwszym był 25-letni łotewski napastnik Vladislavs Gutkovskis, który do końca czerwca grał w 1. lidze w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, a z Rakowem związał się jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu.

man/ cegl/