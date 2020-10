Raków Częstochowa. Oskar Zawada nowym piłkarzem

Oskar Zawada został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Piłkarz podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 2 lata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Raków Częstochowa. Papszun po meczu z Cracovią (2-2). Wideo INTERIA.TV

Poprzedni sezon Zawada rozpoczął w barwach Wisły Płock. Rozegrał tam tylko siedem ligowych meczów.



Zimą został wypożyczony do Arki Gdynia. Tam wystąpił w 12 spotkaniach. W ostatnim z nich, zdobył zwycięską bramkę przeciwko Wiśle Kraków.



Przed obecnym sezonem wrócił do Płocka, ale nie trenował nawet z pierwszą drużyną. Dlatego zaczął rozglądać się za nowym klubem.



Będzie nim Raków Częstochowa. Zawada związał się z liderem PKO Ekstraklasy umową obowiązującą do końca czerwca 2022 roku. Klub ma możliwość przedłużenia współpracy o kolejne dwa lata.



Reklama

MP