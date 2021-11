- Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach - stwierdził Mioduski w wywiadzie. Jego słowa odbiły się szerokim echem w całym kraju, a zareagował na nie także prezes Rakowa, Wojciech Cygan. Jak stwierdził, cytowany przez "Meczyki", wywiad z włodarzem Legii "uderza w jego klub i szatnię".

Raków Częstochowa puszcza oczko do kibiców

Ekipa z Częstochowy w sobotę zagra z Zagłębiem Lubin. W piątek, w mediach społecznościowych drużyny pojawił się film, na którym dziennikarze, m.in. Mateusz Święcicki, zadają pytania, mające jednoznacznie kojarzyć się z przenosinami do Legii. "Kiedy?", "Czy to oficjalne?" - to niektóre z nich.



- Tak, potwierdzam. W sobotę o 20:00 gramy z Zagłębiem Lubin. Zapraszam serdecznie na Limanowskiego. Wspierajcie nas w tym ważnym dla nas meczu - odpowiada w materiale szkoleniowiec.



Raków ma póki co realne szanse walki o mistrzostwo Polski. Aktualnie na koncie ma 26 punktów (6 straty do liderującego Lecha Poznań) i jeden, zaległy mecz do rozegrania.



