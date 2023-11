Raków Częstochowa nie będzie się już wstydził. Ważna zmiana przed bojem w LE

Raków Częstochowa wywalczył w poprzednim sezonie tytuł mistrzowski. To dało drużynie przepustkę do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów, w których "Medaliki" radziły sobie naprawdę dobrze. Ekipa Dawida Szwargi przeszła przez trzy rundy, a w ostatniej trafiła na FC Kopenhaga. To zespół ograny na międzynarodowej scenie, który przed rokiem grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów.