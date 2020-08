Jak poinformowała oficjalna strona Rakowa Częstochowa, od przyszłego sezonu nowym zawodnikiem klubu zostanie Maciej Wilusz. Polski obrońca występował wcześniej w lidze rosyjskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Animucki dla Interii o polskich zespołach w pucharach. Wideo TV Interia

Maciej Wilusz dołączył do Rakowa na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej 31-latek występował w barwach Urału. Polski obrońca odszedł z Lecha na początku lipca 2017 roku i dołączył do Rostowa.



W sumie Polak zagrał w 50 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Rosji: - Liczymy na to, że Maciej będzie nie tylko ostoją naszego zespołu, ale też mentorem, który swoją postawą na boisku, ale także poza nim będzie pomagał pozostałym zawodnikom osiągnąć wyższy poziom - powiedział szef działu skautingu Rakowa Paweł Tomczyk, w rozmowie z oficjalną stroną klubu.



Obrońca zaliczył ponadto 80 spotkań w Ekstraklasie, a przez kilka lat swoje piłkarskie umiejętności szlifował w Holandii. Wilusz ma również na swoim koncie cztery występy w barwach reprezentacji Polski.

Reklama

Zobacz więcej informacji o Ekstraklasie