Na inaugurację sezonu ligowego piłkarze Legii zafundowali swoim kibicom masę doznań. Mistrzowie Polski po niezwykle emocjonującym meczu pokonali na wyjeździe Raków do Częstochowa 2-1, strzelając decydującego gola dopiero w końcówce spotkania. Grający przez ponad 45 minut w osłabieniu Raków wysoko postawił poprzeczkę legionistom.

