Jarosław Jach odchodzi z Rakowa Częstochowa. Środkowy obrońca był wypożyczony do klubu z angielskiego Crystal Palace.

Klub z Częstochowy poinformował, że oprócz Jacha z Rakowa odejdzie także trzech innych zawodników - Rusłan Babenko, Arkadiusz Kasperkiewicz oraz Michał Gliwa.

Jach zaliczył solidny sezon, ale jego przyszłość pozostaje nieznana. Piłkarz jeszcze przez sezon ma ważny kontrakt z Crystal Palace, ale wątpliwe jest, by w angielskiej drużynie znalazło się dla niego miejsce na boisku.



Dwukrotny reprezentant Polski był wypożyczony do Rakowa od 31 sierpnia. Zagrał w 24 spotkaniach Ekstraklasy, zdobył dwie bramki. Piłkarzem Crystal Palace jest od 2018 roku, ale w międzyczasie był już wypożyczany do tureckiego Rizesporu i mołdawskiego Sheriffu Tyraspol.



Wychowanek Lechii Dzierżoniów przed wyjazdem z Polski grał w Zagłębiu Lubin.







Zdjęcie Jarosław Jach zdobył bramkę w debiucie w Rakowie Częstochowa / Norbert Barczyk / Newspix

WG