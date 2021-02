Koniec medialnych spekulacji na temat przyszłości Kamila Piątkowskiego! Raków Częstochowa ogłosił transfer 20-letniego obrońcy do drużyny Red Bull Salzburg. Do końca sezonu młody zawodnik wciąż jednak będzie bronił barw klubu spod Jasnej Góry w ramach wypożyczenia.

Piątkowski wzbudzał ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W jego kontekście sporo mówiło się o zakusach między innymi klubów włoskich, na czele z Milanem.



Ostatecznie jednak 20-latek trafił do lidera austriackiej Bundesligi - ekipy Red Bull Salzburg. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.



Młody defensor trafił do Rakowa w 2019 roku z Zagłębia Lubin. W drużynie z Częstochowy rozegrał 42 mecze, strzelając dwa gole. Te statystyki będzie mógł jeszcze poprawić, grając w ekipie prowadzonej przez trenera Marka Papszuna do końca sezonu w ramach wypożyczenia.

RB Salzburg to klub, z którego na szerokie wody wypłynął między innymi Erling Haaland. Austriacy w tym sezonie zajęli trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów i na wiosnę zagrają w Lidze Europy. Ich rywalem w 1/16 finału będzie hiszpański Villarreal.



- Cieszymy się, że Kamil rozwinął się u nas i teraz trafi do klubu, który pozwoli mu zaistnieć w europejskiej piłce. To pokazuje, że Raków to dobre miejsce, by zdobywać doświadczenie i się wypromować. Jednocześnie pozostaje w Częstochowie do końca sezonu, dzięki czemu pomoże nam walczyć o jak najwyższe miejsce w PKO Ekstraklasie - mówi prezes Rakowa Wojciech Cygan, cytowany na stronie internetowej klubu.



