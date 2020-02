Piłkarze ekstraklasowego Rakowa Częstochowa, którzy w piątek powrócili ze zgrupowania na Cyprze, wieczorem spotkali się na prezentacji z kibicami. W jej trakcie kontrakty z częstochowskim klubem przedłużyło dwóch zawodniķów - obrońca Kamil Kościelny i skrzydłowy Piotr Malinowski.

Malinowski, który jest wychowankiem Rakowa i ulubieńcem częstochowskich kibiców, w tym roku kończy 36 lat i jako jedyny w historii występował w pierwszej drużynie Rakowa (i strzelał bramki) na czterech szczeblach rozgrywek - od 4. ligi po ekstraklasę. Pierwszy awans z Rakowem, z 4. do 3. ligi wywalczył w roku 2005. Potem grał w Górniku Zabrze i Podbeskidziu Bielsko-Biała, a po powrocie do Częstochowy awansowal z Rakowem z 2. do 1. ligi (2017) i z 1. ligi do ekstraklasy (2019).

Umowy obu piłkarzy z Rakowem będą obowiązywać do czerwca 2021 roku.



