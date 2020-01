Jakub Apolinarski został wypożyczony z Rakowa Częstochowa do pierwszoligowej Warty Poznań. Umowa będzie obowiązywała do końca sezonu.

20-latek jest wychowankiem Warty, do której wraca po roku przerwy. Zimą zeszłego roku zawodnik odszedł do Rakowa, ale zadebiutował w nim dopiero, gdy klub wywalczył już awans do Ekstraklasy.

Mogący grać jako prawy obrońca lub pomocnik Apolinarski nie przebił się jednak do wyjściowego składu beniaminka. Jesienią zaliczył tylko pięć występów, w tym zaledwie jeden w pełnym wymiarze czasu.

Warta w trwającym sezonie spisuje się zaskakująco dobrze i po 20. kolejkach jest liderem I ligi. Drużyna z Poznania ma dwa punkty przewagi nad drugą Stalą Mielec i trzy nad trzecim Podbeskidziem Bielsko-Biała.

