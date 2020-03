Raków Częstochowa. Jakub Apolinarski przedłużył kontrakt z klubem

Jakub Apolinarski będzie zawodnikiem Rakowa Częstochowa przez trzy kolejne sezony - poinformował beniaminek. 20-letni piłkarz jest obecnie wypożyczony do Warty Poznań.

Apolinarski jest wychowankiem Warty Poznań, w której grał do stycznia 2019 roku, z przerwą na półroczne wypożyczenie do Polonii Środa Wielkopolska.

Boczny pomocnik jesienią tego sezonu zagrał w pięciu meczach Rakowa, zaliczając jedną asystę. Żeby grać regularniej zimą zdecydował się na powrót do Warty Poznań, w ramach wypożyczenia do końca sezonu. Przed pandemią koronawirusa i przerwaniem rozgrywek zdołał zaliczyć jedynie dwa spotkania.



Nowa umowa 20-letniego Apolinarskiego z Rakowem ma obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku. Trenerem Rakowa jest Marek Papszun, a klub przed zawieszeniem ligi zajmował 9. miejsce w tabeli Ekstraklasy.



Zdjęcie Jakub Apolinarski (z lewej) w walce o piłkę z Kamilem Jóźwiakiem z Lecha Poznań / Tomasz Kudala/REPORTER /

WG