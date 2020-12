Mecz Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok miał różne oblicza, jednak nie można było odmówić mu sporej dawki emocji. Po zaciętym starciu gospodarze wygrali 3-2, a podczas meczu widzieliśmy dwa rzuty karne, gol w doliczonym czasie gry i sporo opatrunków.

Spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Jagiellonią Białystok w pierwszej połowie nie było zbyt porywającym widowiskiem. Na boisku dominowała walka i gra była bardzo rwana. Kilkukrotnie klubowi lekarze musieli interweniować na murawie, a Bartłomiej Wdowik oraz Andrzej Niewulis zeszli do szatni w opatrunkach.



Jeżeli chodzi o bardziej piłkarskie kwestie to o wiele lepiej prezentowali się gospodarze. Raków zdecydowanie dominował i na prowadzenie mógł wyjść już w 1. minucie spotkania. Patryk Kun zagrał ładną piłkę w pole karne, a strzał z bliskiej odległości oddał David Tijanić. Słoweński zawodnik pomimo dobrej pozycji nie zdołał umieścić futbolówki w siatce.



O wiele lepiej ustawiony celownik miał za to Andrzej Niewulis kilkanaście minut później. Defensor Rakowa otrzymał podanie z bocznej strefy pola karnego od Frana Tudora i pewnym uderzeniem dopełnił formalności. Skuteczności zabrakło natomiast Vladislavsowi Gutkovskisowi w kolejnej akcji gospodarzy. Napastnik źle zabrał się z futbolówką po składnej akcji ekipy Marka Papszuna.



Gospodarze mogli zejść na przerwę z dwubramkową zaliczką. Igor Sapała wpakował piłkę po bramki po interwencji Pavelsa Steinborsa. Gol nie został jednak uznany, bowiem oddający wcześniej strzał Tudor był na spalonym.



Obraz gry po przerwie nie zmieniał się i nadal dominującą stroną byli gospodarze. W 51. minucie Tijanić wpadł w pole karne, sprytnym dryblingiem mijał kolejnych rywali, aż w końcu faulem zatrzymał go Bodvar Bodvarsson. Sędzia wskazał na "jedenastkę", a do piłki podszedł Petr Schwarz i pewnie dopełnił formalności.



Niespełna kwadrans później kolejną groźną akcję stworzyli sobie gracze Rakowa. Gutkovskis otrzymał dobre podanie z głębi boiska i znalazł się w sytuacji sam na sam. Napastnik ekipy gości zdołał oddać strzał, jednak na posterunku stanął Steinbors.



Z każdą kolejną minutą spotkanie stawało się coraz ciekawsze. W 70. minucie spotkania Jakov Puljić huknął futbolówkę z rzutu wolnego, a ta odbiła się od poprzeczki i wróciła na murawę. Dopadł do niej Maciej Makuszewski i dopełnił formalności. Chorwacki napastnik bardzo ładnie uderzał również kilka chwil później, lecz wówczas dobrą interwencją popisał się Branislav Pindroch.



Makuszewski przez moment był bohaterem Jagiellonii, jednak w 74. minucie zdecydowanie utrudnił życie swojej drużynie i sfaulował we własnym polu karnym Kuna. Sędzia Złotek ponownie odgwizdał "jedenastkę", a na bramkę zamienił ją Schwarz.



Tempo gry nadał wzrastało i już w 82. minucie starcia Raków mógł odpowiedzieć na trafienie gości. Tudor zagrał piłkę do Tijanicia, a ten niemal z końcowej linii boiska posłał ją w pole karne. Najwyżej do futbolówki wyskoczył Gutkovskis, lecz ponownie nie zdołał skierować jej do bramki.



Gospodarze coraz bardziej opadali z sił, co potęgowało ataki Jagiellonii. Przyniosły one jednak skutek nieco za późno i dopiero w doliczonym czasie gry strzelili oni kolejną bramkę. Jesus Imaz świetnym ruchem zmylił kryjących go obrońców i po efektownej akcji umieścił piłkę w bramce.



13. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-13 17:30 | Stadion: Stadion w Bełchatowie (gościnnie w roli gospodarza) Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok 3 2 DO PRZERWY 1-0 A. Niewulis 18' P. Schwarz 52',77' M. Makuszewski 69' Jesús Imaz 90'

3 2 Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok Šteinbors Olszewski Bodvarsson Tiru Wdowik Przikryl Romanczuk Imaz Pospiszil Czernych Puljić Pindroch Piątkowski Niewulis Schwarz 2 Tudor Sapała Poletanović Kun Tijanič Gutkovskis Cebula SKŁADY Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok Branislav Pindroch Pavels Steinbors Kamil Piątkowski Paweł Olszewski 18′ 18′ Andrzej Niewulis 55′ 55′ Bodvar Bodvarsson 52′ (k.), 77′ (k.) 52′ (k.), 77′ (k.) 90′ 90′ Petr Schwarz Bogdan Tiru 90′ 90′ Fran Tudor 8′ 8′ 46′ 46′ Bartłomiej Wdowik Igor Sapała Tomasz Przikryl 4′ 4′ Marko Poletanović 54′ 54′ Taras Romanczuk 45′ 45′ Patryk Kun 90′ 90′ Jesus Imaz 84′ 84′ David Tijanič 88′ 88′ Martin Pospiszil Vladislavs Gutkovskis 83′ 83′ Fiodor Czernych 89′ 89′ Marcin Cebula 83′ 83′ Jakov Puljić REZERWOWI Jakub Szumski Damian Węglarz Daniel Mikołajewski Jan Majsterek Maciej Wilusz 55′ 55′ 69′ 69′ Maciej Makuszewski Petar Mamić 46′ 46′ 73′ 73′ Ariel Borysiuk 89′ 89′ Piotr Malinowski 83′ 83′ Kristopher Twardek Daniel Bartl Mateusz Wyjadłowski Daniel Szelągowski 83′ 83′ Kamil Wojtkowski Oskar Zawada 88′ 88′ Fernán Ferreiroa López 84′ 84′ Iván López Álvarez Bartosz Bida