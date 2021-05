Raków Częstochowa, jako zdobywca Pucharu Polski, rozpocznie rywalizację w Lidze Konferencji od drugiej rundy. Pogoń Szczecin musi rywalizować od pierwszej. Obie te drużyny muszą skorzystać z krajowego współczynnika punktowego 3,025, który na wiele nie pozwoli.

Liga Konferencji to trzeci co do rangi europejski puchar, który zadebiutuje w nadchodzącym sezonie. To do niego zostały zesłane w większości kluby polskie i przedstawiciele innych krajów. Polskie kluby nie kwalifikują się bowiem do Ligi Europy, jedynie mistrz kraju Legia Warszawa może powalczyć o Ligę Mistrzów. Zadanie nie będzie łatwe.



Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin w Lidze Konferencji

Reszta polskich drużyn zagra w Lidze Konferencji - będą to Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i czwarty zespół polskiej ligi. Z tego grona Raków jako jedyny rozpocznie walkę w Europie od drugiej rundy, z ominięciem pierwszej. Ze współczynnikiem punktowym Polski (Raków jest debiutantem, a Pogoń Szczecin dawno nie grała) wynoszącym 3,025 pkt reprezentanci Polski mają małe szanse na rozstawienie w tej rundzie. Będzie to zależało od ostatecznego układu lig w poszczególnych krajach.

Według rankingu UEFA do eliminacji Pucharu Konferencji awansują:

- po 1 zespole z Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch

- po 2 zespoły z Portugalii, Rosji, Ukrainy, Belgii, Holandii, Turcji, Austrii, Danii, Szkocji i Czech

- po 3 zespoły z Cypru, Szwajcarii, Grecji, Serbii, Chorwacji, Norwegii, Szwecji, Izraela, Kazachstanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Bułgarii, Rumunii, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Luksemburga, Litwy, Armenii, Łotwy, Albanii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Irlandii, Finlandii, Gruzji, Malty, Islandii, Walii, Irlandii Północnej, Gibraltaru i Czarnogóry

plus 1 przedstawiciel Liechtensteinu i po 2 przedstawicieli Estonii, Kosowa, Wysp Owczych, Andory i San Marino

Zespołów już pewnych występu w Lidze Konferencji mamy niezbyt wiele. Są to:

- FK Astana z Kazachstanu (współczynnik 22,000)



- BATE Borysow z Białorusi (17,500)



- Rosenborg Trondheim z Norwegii (14,000)



- Suduva Mariampol z Litwy (8,750)



- Aberdeen FC ze Szkocji (7,500)



- AEL Limassol z Cypru (5,500)



- Vojvodina Novi Sad i Cukaricki Belgrad z Serbii (5,350)

- KI Klaksvik z Wysp Owczych (5,250)



- KuPS Kuopio z Finlandii (5,000)



- Vaalarangen Oslo z Norwegii (4,200)



- Elfsborg Boras i BK Häcken ze Szwecji (4,100)



- Stjarnan z Islandii (3,250)



- Szachtior Karaganda z Kazachstanu (3,125)



- Akademia Puskasa z Węgier (3,100)



- Torpedo Żodino z Białorusi (3,050)



- NSI Runavik z Wysp Owczych (3,000)



- Gzira United z Malty (2,500)



- Bala Town z Walii (2,250)



- Breidablik z Islandii (2,250)



- Żalgiris Kowno z Litwy (2,000)



- RFS Ryga z Łotwy (2,000)



- Bohemians Dublin i Sligo Rovers z Irlandii (1,575)



- Birkirkara Luxxor z Malty (1,500)



- FK Valmiera z Łotwy (1,475)



- Honka Espoo z Finlandii (1,375)



- Dinamo Batumi i Dila Gori z Gruzji (1,375)



- Paide Linnameeskond z Estonii (1,000)

Większość - jak widać - jest wyżej notowana od Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin.



Po co jest ta Liga Konferencji?

UEFA wprowadziła ten puchar, aby rozgrywki... uatrakcyjnić i znobilitować poszczególne kraje, a nie je upokarzać. Według szacunków UEFA, sprawi on, że w fazach grupowych europejskich pucharów swoich przedstawicieli będą mieć przynajmniej 34 z 55 krajów: w Lidze Mistrzów zagra minimum 14 mistrzów, w Lidze Europy - od 8 do 11, a w Lidze Konferencji - od 9 do 12.

Na dodatek w tym ostatnim, najniżej notowanym pucharze bynajmniej nie muszą grać jedynie zespoły nieznane, drugorzędne i nieatrakcyjne. Przy pewnym układzie zdarzeń może się okazać, że układ fazy grupowej Ligi Konferencji nie będzie aż tak bardzo odbiegał od dotychczasowej Ligi Europy.

Oto bowiem w swoich ligach na miejscach kwalifikujących do gry w tym pucharze znajdują się teraz takie europejskie potęgi jak: Liverpool FC, AS Roma, Betis Sewilla, Bayer Leverkusen, Spartak Moskwa, Rubin kazań i wiele innych.



CZYTAJ TAKŻE: Liga Konferencji nie musi być ubogim krewnym Ligi Europy

Eliminacje składać się będą z czterech rund. Do fazy grupowej Pucharu Konferencji awansują 32 drużyny, a w różnych fazach eliminacji wezmą udział także zespoły eliminowane z kwalifikacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Skład fazy grupowej może zatem być interesujący i niekoniecznie składać się z samych nieznanych szerzej drużyn drugorzędnych piłkarsko krajów.

W każdej z ośmiu grup rywalizować będą po cztery zespoły. Następnie rozegrana będzie runda pucharowa, do której dołączą jeszcze zespoły z trzecich miejsc fazy grupowej Ligi Europy. Finał planowany jest w Tiranie w Albanii.

Zdjęcie Raków Częstochowa zastąpi w europejskich pucharach Lecha Poznań / Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

