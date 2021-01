Raków Częstochowa - FK Mariupol 2-2 w meczu sparingowym

Piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy przebywają na zgrupowaniu w tureckim kurorcie Belek, zremisowali z ukraińskim FK Mariupol 2-2 (1-1).

Bramki dla wicelidera polskiej ekstraklasy zdobyli: Oskar Krzyżak w 42. minucie i Peter Schwarz w 88. z rzutu karnego, ale rywale, którzy strzelili pierwszą bramkę w 36. min, wyrównali w 90. z karnego.



W drugiej połowie w zespole Rakowa zadebiutował Dominik Holec, który w nocy dołączył do drużyny z Częstochowy. Ten 26-letni słowacki bramkarz został wypożyczony do zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna ze Sparty Praga do końca obecnego sezonu (wcześniej grał w swoim kraju w barwach MSK Żylina).