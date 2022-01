Od lutego ubiegłego roku grał w rumuńskiej ekstraklasie w barwach GC Botosani. Z Rakowem związał się umową, która ma obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku. "Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chcę rozgrywać dobre mecze i pomóc drużynie zajść jak najdalej w obecnym sezonie" - to słowa Racovitana zaraz po podpisaniu kontraktu.

Racovitan to drugi Rumun, który tej zimy trafił do drużyny wicemistrzów Polski. Wcześniej na podobny krok zdecydował się Deian Sorescu z Dinama Bukareszt. Ponadto częstochowian wzmocnił 20-letni Szymon Czyż z Warty Poznań. O tym, że Racovitan trafi do Rakowa, serwis Interia informował jako jeden z pierwszych już kilka dni temu .