Daniel Mikołajewski został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa, beniaminka PKO Ekstraklasy, podał klub na stronie internetowej.

20-latek to zawodnik mogący występować na pozycji defensywnego pomocnika oraz środkowego obrońcy. Poprzednio był związany z Lechią Gdańsk. Kontrakt z Mikołajkewskim będzie obowiązywał do czerwca 2023 roku. Klub zastrzegł sobie możliwość przedłużenia umowy o kolejny sezon.



"Z Rakowem rozmawialiśmy już tak naprawdę od dwóch okienek. To klub, który nie boi się stawiać na młodych, dlatego cieszę się, że tu trafiłem. Za mną trochę problemów zdrowotnych, ale jestem już w stu procentach gotowy do ciężkiej pracy. Wiele od siebie wymagam. Wychodzę z założenia, że kto spoczywa na laurach ten z czasem znika. Przychodzę do Częstochowy, by dalej się rozwijać. Swoją postawą na treningach chcę zapracować w oczach sztabu szkoleniowego na szansę regularnej gry. Transfer w grudniu pozwoli mi na przepracowanie całego okresu przygotowawczego z nową drużyną, a to bardzo ważne w kwestii aklimatyzacji w zespole" - powiedział Mikołajewski, cytowany przez internetową stronę "Biało-Zielonych".

