Raków Częstochowa zremisował 0-0 z Cracovią w 20. kolejce PKO Ekstraklasy. Wyżej plasująca się w tabeli ligowej drużyna prowadzona przez Marka Papszuna nie przekonała swoim stylem gry, a dodatkowo kończyła mecz w "dziesiątkę" po czerwonej kartce z 75. minuty.

Pierwszy strzał w meczu miał miejsce po rzucie rożnym wykonywanym przez Cracovię. Na korner wybijał świeżo upieczony "wybranek" Paulo Sousy, obrońca Kamil Piątkowski. Chwilę później w kierunku bramki uderzał defensor gości Dawid Szymonowicz, ale to była piłka, przy której popisać mógł się bramkarz Dominik Holec.

Dużą aktywność na prawym skrzydle pokazywał, a jeszcze większą chciał udowodnić Fran Tudor, ale początkowo wychodziło mu niewiele. Często domagał się dogrania, ale gdy je dostawał, to wykonywał złe ruchy, zaliczając sporo strat. To jednak on był w pierwszej połowie najbliżej asysty.



W 45. minucie właśnie Chorwat zagrał płasko wzdłuż linii bramkowej, a piłka minęła bramkarza i rywali, wydawało się że Vladislavs Gutkovskis skierują ją do siatki. Futbolówka w ostatniej chwili podskoczyła i napastnik gospodarzy w nią nie trafił. Raków tym samym w pierwszej części meczu nie oddał żadnego strzału na bramkę Cracovii.



Fatalne pudło Gutkovskisa z końcówki pierwszej połowy było, jak się później okazało, "ozdobą" spotkania. Choć na początku drugiej połowy Raków wykonał celny strzał w światło bramki rywali, to okazało się, że był on też ostatnim takim akcentem z ich strony. Ivi podniósł futbolówkę nad murem uderzając z rzutu wolnego, ale Karol Niemczycki wywiązał się ze swoich obowiązków bez zarzutu.



Nie było też za co chwalić Cracovii, choć może na słowa pochwały zasłużył aktywny i "siejący" wiele wiatru Jakub Kosecki. Gra w drugiej połowie zaostrzyła się, czego efektem była też czerwona kartka dla Zorana Arsenicia. Stoper gospodarzy wyleciał z boiska w 75. minucie po tym jak na środku boiska faulował mijającego go Marcosa Alvareza.



"Pasy" grały z przewagą jednego zawodnika, ale użytku z tego zrobić nie umiały. Mało do gry wnieśli zawodnicy rezerwowi, ale Sebastian Strózik wprowadzony za Koseckiego, błysnął celnym dośrodkowaniem na głowę Pellego van Amersfoorta. Tyle tylko, że Holender się tego nie spodziewał i główkował daleko obok słupka.



0 0 Raków Częstochowa Cracovia Niemczycki Rapa Szymonowicz Rodin Rocha Hanca Dimun van Amersfoort Kosecki Alvarez Rivaldinho Holec Piątkowski Arsenić Jach Tudor Sapała Poletanović Kun Tijanič Gutkovskis López SKŁADY Raków Częstochowa Cracovia Dominik Holec Karol Niemczycki Kamil Piątkowski Cornel Rapa 75′ 75′ Zoran Arsenić Dawid Szymonowicz Jarosław Jach 88′ 88′ Matej Rodin Fran Tudor Luis Rocha Igor Sapała 58′ 58′ Sergiu Hanca 50′ 50′ 81′ 81′ Marko Poletanović Milan Dimun 49′ 49′ Patryk Kun Pelle van Amersfoort 63′ 63′ David Tijanič 84′ 84′ Jakub Kosecki 87′ 87′ Vladislavs Gutkovskis 83′ 83′ Marcos Alvarez 43′ 43′ 87′ 87′ Iván López Álvarez Rivaldo Vitor Mosca Ferreira Júnior REZERWOWI Branislav Pindroch Lukasz Hroszszo 87′ 87′ Wiktor Długosz Sylwester Lusiusz Ben Lederman Ivan Marquez 81′ 81′ Petr Schwarz Jan Ziewiec Mateusz Wdowiak Diego Gustavo Ferraresso 63′ 63′ Marcin Cebula Jakub Mrozik Giannis Papanikolaou 83′ 83′ Thiago Rodrigues de Souza 87′ 87′ Daniel Szelągowski 84′ 84′ Sebastian Strózik Jakub Arak Patryk Zaucha