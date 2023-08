Raków Częstochowa cierpi po odpadnięciu z LM. Mocne słowa

Raków Częstochowa do końca walczył o awans do piłkarskiej elity. Po dość pechowym przegranym spotkaniu w Sosnowcu (tam częstochowianie musieli rozegrać mecz czwartej rundy eliminacji LM, ponieważ ich obiekt nie spełnia wymogów), pojechali do Kopenhagi z niewielkimi szansami, ale tanio skóry nie sprzedali.