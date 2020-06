Raków Częstochowa podejmuje Arkę Gdynia w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan - Sassuolo 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Kliknij, by przejść do relacji na żywo z meczu Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Reklama

Relacja na żywo na urządzenia mobilne z meczu Raków - Arka

Raków może czuć się już bezpiecznie, mając sporą przewagę nad strefą spadkową. Piłkarze Marka Papszuna mogą postawić sobie za cel zdobycie dziewiątego miejsca w lidze.



Z kolei Arka jest bardzo poważnie zagrożona spadkiem. Drużyna Ireneusza Mamrota jednak się nie poddaje. Przed tygodniem wygrała 3-2 z Zagłębiem Lubin.



Ekstraklasa: terminarz grupy spadkowej





Zdjęcie Trener Rakowa Marek Papszun / Norbert Barczyk / Newspix



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.