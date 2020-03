Raków Częstochowa. Andrija Luković rozwiązał kontrakt z klubem

Andrija Luković krótko był zawodnikiem Rakowa Częstochowa. 25-letni Serb rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Mało udana była przygoda Lukovicia z Rakowem Częstochowa. Serb dołączył do klubu przed sezonem, podpisując kontrakt do 2023. Szybko został on jednak skrócony.

25-latek zagrał tylko w siedmiu spotkaniach Ekstraklasy oraz dwóch meczach Pucharu Polski. Wiosną ani razu nie był włączony do kadry meczowej beniaminka.



Serb w przeszłości był zawodnikiem rodzimych FK Rad Belgrad, FK Vożdovac oraz Crvenej Zvezdy. Grał także w młodzieżowej drużynie holenderskiego PSV Eindhoven.



Raków w momencie przerwania sezonu był sklasyfikowany na dziewiątej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy.



Zdjęcie Andrija Luković / Piotr Matusiewicz / East News

WG