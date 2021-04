Puchar Polski. Po 25 latach klub spoza Ekstraklasy może zdobyć trofeum

​Ćwierć wieku temu Ruch Chorzów, jak ostatni klub spoza ekstraklasy, zdobył piłkarski Puchar Polski. W niedzielę jego osiągnięcie może powtórzyć pierwszoligowa Arka Gdynia, która w finale spotka się z Rakowem Częstochowa. Mecz rozpocznie się o godz. 16 w Lublinie. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport i ipli.

W 1996 roku Ruch, spadkowicz z elity, w finale krajowego pucharu pokonał 1-0 GKS Bełchatów na stadionie warszawskiej Polonii.

Ostatnim pierwszoligowcem, który miał szansę zwyciężyć w Pucharze Polski była Pogoń Szczecin w 2010 roku. W Bydgoszczy uległ wtedy Jagiellonii Białystok 0-1.

W kolejnych latach po trofeum sięgały drużyny z ekstraklasy, m.in. beniaminek Zawisza Bydgoszcz w 2014 roku.

Piłkarze Rakowa po raz drugi, a Arki po raz czwarty, dotarli do finału pucharu. Częstochowianie dopiero drugi sezon z rzędu grają w ekstraklasie, awansowali do niej po 25-letniej przerwie w 2019 roku. Natomiast Arka opuściła szeregi najlepszych klubów w 2020 i teraz walczy o powrót do elity; zajmuje piąte miejsce i ma szansę nawet na bezpośredni awans.

Zespół Rakowa, prowadzony od pięciu lat przez trenera Marka Papszuna, nie tylko przebił się do ekstraklasy, ale obecnie walczy o wicemistrzostwo Polski, a także jest w finale pucharu. Czeka na pierwszy triumf w tych rozgrywkach. W 1967 roku Raków - jako trzecioligowiec - przegrał w Kielcach po dogrywce z Wisłą Kraków 0-2.

Pierwszoligowa dziś Arka po raz pierwszy PP zdobyła w 1979 roku, kiedy w finale w... Lublinie pokonała Wisłę Kraków 2-1. Z kolei w latach 2017-18 gdynianie wystąpili w decydującym spotkaniu na PGE Narodowym. W pierwszym z tych podejść wygrali po dogrywce z Lechem Poznań 2-1, a w drugim ulegli stołecznej Legii 1-2.

Niedzielny finał poprowadzi lubelski sędzia 44-letni Paweł Gil.

W drodze do niego obydwie ekipy wygrały po pięć meczów. Raków wyeliminował m.in. ubiegłorocznego triumfatora Cracovię 2-1. Po tym półfinale Papszun powiedział: - Dla nas awans do finału Pucharu Polski to ogromna sprawa, bo jesteśmy w jubileuszowym roku stulecia klubu(...) Na pewno nie usatysfakcjonuje nas tylko to, że tam się znaleźliśmy i powtórzyliśmy osiągnięcie z 1967 roku. Chcemy Puchar podnieść.

Podopieczni Dariusza Marca zaś pokonali tylko jeden klub z najwyższej ligi - Piasta Gliwice (0-0 i karne 4-3).

Po sukcesie w rywalizacji z mistrzem Polski z 2019 roku trener Marzec przyznał: - Bardzo cieszymy się, że jesteśmy w finale, ale jeszcze większa radość będzie, gdyby udało nam się wygrać to decydujące spotkanie(...) Wiemy jednak, co w tym sezonie jest dla nas najważniejszą rzeczą. Puchar Polski to jedno, bo chcemy go zdobyć i już się nie cofniemy, ale priorytetem jest awans do ekstraklasy i powrót do piłkarskiej elity.

Pula nagród w obecnej edycji wynosi 10 milionów złotych, z czego triumfator otrzyma pięć.

Najbardziej utytułowanym klubem w historii jest Legia Warszawa - wywalczyła 19 razy Puchar Polski, zaś ostatnio w 2018 roku. W 2019 roku zwyciężyła Lechia Gdańsk, a w 2020 - Cracovia.