Przełomowy sezon dla Polski. Czechy, Rumunia, Węgry zostają w tyle

Jeszcze sezon 2020/2021 polskie kluby kończyły na 30. miejscu w tej klasyfikacji. Teraz atakują pierwszą dwudziestkę. Raków Częstochowa po wygranej z Arisem Limassol dodał do niego więcej niż wyprzedzający nas Chorwaci i Grecy, aczkolwiek rywalizacja w tej kolejce nie jest jeszcze zakończona. Na teraz Polska zajmuje 21. miejsce, ze stratą jednego takiego meczu z Arisem Limassol do pierwszej dwudziestki.

Kłopoty Sparty Praga i Ferencvarosu Budapeszt

Słowem, cała niemalże Europa Środkowo-Wschodnia została wysłana do Ligi Konferencji, może przy odrobinie szczęścia do Ligi Europy, podczas gdy mistrz Polski ma już fazę grupową Ligi Europy pewną, a może wejść do Ligi Mistrzów. To istotna różnica, zmiana i cezura dla polskiego futbolu.