Pracował w Tottenhamie, a teraz dołączy do Rakowa. Wielkie wzmocnienie polskiego klubu!

Baraś zajmuje się skautingiem od dziesięciu lat. Ostatnio pracował w holenderskim Willem II Tilburg, a wcześniej także w FC Kopenhaga czy Tottenhamie Hotspurs.

Raków Częstochowa ma nowego szefa skautingu

- Chciałbym, aby coś, co działało dobrze w Rakowie, funkcjonowało teraz jeszcze lepiej. Będę odpowiadał za poprawienie efektywności skautingu i usprawnienie procesów w naszym zespole. Po pierwszych spotkaniach ze skautami i dyrektorem sportowym, Robertem Grafem, jestem przekonany, że możemy wspólnie osiągnąć te ambitne cele, jakie Raków stawia sobie na przyszłość - mówi nowy szef skautingu klubu.

W letnim okienku transferowym Raków przeprowadził na razie dwa transfery. Do zespołu dołączyli Fabian Piasecki i Stratos Svarnas. Od teraz wszystkie ruchy kadrowe będą konsultowane także z Barnasiem.

Dołączenie nowego szefa skautingu do klubu to kontynuacja zmian. Z Rakowem pożegnał się w ostatnich dniach dotychczasowy dyrektor Akademii Rakowa, Marek Śledź. Przeniósł się już do Legii Warszawa.

Jakub Żelepień, Interia