Raków Częstochowa zaliczył "wpadkę" w mediach społecznościowych

Częstochowski klub odniósł niewątpliwy sukces, ale chyba nie przemyślał sposobu świętowania go w mediach społecznościowych. Na Twitterze Rakowa pojawił się bowiem post ukazujący zdjęcie Zwolińskiego cieszącego się z gola z wielką "płonącą" literą Z oraz podpisem "znak jakości".

Użytkownicy Twittera natychmiast zaczęli sugerować, że to wygląda jak nawiązanie do "Zetki", czyli symbolu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jest to symbol wykorzystywany przez rosyjską propagandę.