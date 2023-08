Potężna wpadka rywala Rakowa. Tuż przed wydarzeniem sezonu

Jednak w miniony, zaledwie cztery dni po starciu z Rakowem w Sosnowcu, mistrzom Danii po raz pierwszy podwinęła się noga. Niespodziewanie przegrali u siebie 1-3 z Silkeborgiem, a jego to coś, co Kopenhadze nie zdarzyło się od 17 lat.

Zarówno duńskie media, jak i szefostwo klubu traktują porażkę z Silkeborgiem jako sporą wpadkę, ale jednocześnie znajdują kilka okoliczności łagodzących. Chociażby taką, że trener Jacob Neestrup dokonał aż pięciu zmian w składzie w porównaniu do meczu z Rakowem. Szkoleniowiec chciał dać odpocząć kluczowym zawodnikom.

Na to Raków będzie musiał być szczególnie wyczulony. Zwłaszcza, że u siebie dał się zaskoczyć przeciwnikowi już w 9. minucie.

Mecz z Rakowem wydarzeniem sezonu

Ponadto Duńczycy zauważają, że to inny mecz w tym tygodniu ma urosnąć do miana wydarzenia sezonu.

" Obecny tydzień przyniesie jedno z najważniejszych spotkań sezonu " - zauważają, zapowiadając spotkanie z Rakowem. Wygrana lub remis da Kopenhadze drugi z rzędu awans do Ligi Mistrzów . W zeszłym sezonie zespół z Kopenhagi rywalizował w fazie grupowej z Manchesterem City , Borussią Dortmund oraz Sevillą.

Po niedzielnym porannym rozruchu piłkarze z Kopenhagi w poniedziałek i wtorek trenowali za zamkniętymi drzwiami, nie wpuszczając na zajęcia przedstawicieli mediów. Do ostatniej chwili chcieli w spokoju przygotowywać się do gry, trzymając swoje meczowe plany w sekrecie.

Raków to kolektyw. Na Parken ma być inaczej

- Wiemy, że będzie to niezwykle intensywny mecz. Będzie wymagał świetnego występu od każdego, kto wyjdzie na boisko - mówił przed meczem Lukas Lerager , pomocnik duńskiej drużyny.

- To mocny kolektyw, z którym musimy się zmierzyć. Mecz w Polsce był wyrównany, choć zakończyliśmy go z naprawdę przyzwoitym wynikiem - ocenił Lerager.

Kamil Grabara już wcześniej zwracał uwagę na to, że na stadionie Parken w Kopenhadze spotkanie może wyglądać zupełnie inaczej. Zwłaszcza, że w Sosnowcu zabrakło duńskich kibiców. Lerager podziela jego opinię.

- Na Parken musimy dominować z piłką i kontrolować to, co się dzieje, gdy jej nie mamy. Musimy grać na naszych warunkach. Wiemy, że jest to możliwe, wtedy gdy wykonujemy swoją pracę na 100 procent - komentował przed meczem 30-letni pomocnik.