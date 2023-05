Pora na walkę o Ligę Mistrzów. Raków szybko pozna rywali

W sukurs przyszli im piłkarze Pogoni Szczecin, którzy pokonali u siebie Legię Warszawa 2:1 , odbierając tym samym podopiecznym Kosty Runjaicia nawet matematyczne szanse na tytuł bo na trzy kolejki przed końcem sezonu mają 11 punktów starty do Rakowa.

Raków powalczy o Ligę Mistrzów

Teraz przed Rakowem trzy ostatnie kolejki, w których częstochowianie mogą powalczyć o pobicie rekordu PKO Ekstraklasy w liczbie zdobytych punktów. Będą to też ostatnie spotkania Marka Papszuna, który po sezonie odchodzi z zespołu "Medalików. Zastąpi go Dawid Szwarga, na którego będzie czekać wielkie wyzwanie.

Mistrzowie Polski bardzo szybko, bo już 11 albo 12 lipca rozpoczną eliminacje do Ligi Mistrzów. To oznacza, że po zakończeniu sezonu będą mieć tylko nieco ponad 40 dni przerwy, co z pewnością nie jest dla nich sytuacją komfortową. Swoich pierwszych rywali poznają jednak sporo wcześniej.